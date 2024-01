– Det er positivt at vi endelig kunne få en kvotesammenslåing. Det er på tide at det skjer noe for oss under 11 meter òg, sier Jim Eyolf Frantzen, og viser til ID-kvoteordningen regjeringen vil innføre.

Sammen med Glenn Andre Rune Frantzen tok han i bruk nybygget «Senjaland» på 10,98 meter i fjor.

Brødrene, som holder til på Senja, har totalt fire torskekvoter og fire båter, men bruker kun to av dem. Nå kan de trolig kvitte seg med to passive «kvotebåter».