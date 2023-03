Høyres landsmøte brukte lørdag formiddag til å diskutere og stemme over lakseskatten. Partiet avviser regjeringens forslag på 40 prosent skatt på overskuddet, og landsmøtet vedtok denne formuleringen:

«Avvise regjeringens forslag om grunnrenteskatt på havbruk.»

– Her må Høyre stå stødig. Her kan vi ikke vakle. Vi må være mot grunnrenteskatt. Vi må være imot alle former for grunnrenteskatt. Her kan vi ikke åpne for smutthull, sa ordførerkandidat Kirsti Pedersen Madsen i Tysnes i Vestland fra talerstolen.

Høyre vil kreve inn like mye penger fra oppdrettsnæringen som regjeringen.