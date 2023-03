På helgens landsmøte i Høyre ble det klart at partiet sier nei til regjeringens grunnrenteforslag, men er samtidig tydelig på at landets lakseoppdrettere må bidra mer i skatt. Asheim og Ingebrigtsen er enige med regjeringen i at 3,8 milliarder kroner er riktig skattebeløp. Burde vært utredet – Høyre forholder seg til regjeringens egne estimater når de la frem forslaget i september i fjor på cirka 3,8 milliarder. Det har jo fremkommet mange feil og mangler med forslaget og det jo hende at provenyet også er feilberegnet fra regjeringen, men vi forholder oss til, sier Ingebrigtsen til IntraFish.

Editor's note: US District Judge Mary Ann Vial Lemmon dismissed the litigation against the owners of Mariner Shipyard in April 2010.