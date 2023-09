Erna Solberg er målt til 25,2 prosent på målingen, mens Arbeiderpartiet så vidt klarer å krype over 20-prosent med 21,3 prosent. Det er første gang på nesten 100 år at Arbeiderpartiet ikke er størst i et valg. Dermed faller partiet 3,5 prosentpoeng fra valget for fire år siden.

TV2s prognose viser at Høyre har en oppslutning på 26,8 prosent, mens Arbeiderpartiet ligger på 22,8 prosent. Ap går altså ned 2,0 prosentpoeng sammenlignet med forrige kommunevalg, mens Høyre øker med 6,7 prosentpoeng, ifølge kanalens prognose.

Ifølge NRKs prognose er Fremskrittspartiet med 11,4 prosents støtte fra velgerne landets tredje største parti. Det er en fremgang på 3,2 prosentpoeng.

Senterpartiet får en oppslutning på 9,7 prosent av velgerne. Det er en kraftig tilbakegang fra 2019, men da gjorde partiet sitt beste kommunevalg noen gang med 14,4 prosents oppslutning.

SV får støtte fra 7 prosent av velgerne, en liten fremgang sammenlignet med 2019.

Mens Venstre med 4,8 prosents støtte klarer sperregrensen med god margin, viser NRKs prognose at både Rødt, MDG og KrF vaker rundt sperregrensen.