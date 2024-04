Marianne Sivertsen Næss (Ap) er ny fiskeriminister og ble tatt imot i døren av den ferske Næringsministeren Cecilie Myrseth:

– Jeg bruker helgen til å få oversikten, så her er mye å ta tak i, og det pågår veldig mye spennende og viktige prosesser for den her næringen, sier Næss.

Marianne Sivertsen Næss Ny fiskeriminister fra 19. april 2024.

Er 50 år gammel og kommer fra Hammerfest.

Er gift, og har fire barn.

Har vært varaordfører i Hammerfest i åtte år, og ordfører fra 2019 til 2021.

Hun har bakgrunn fra skolesektoren, og har vært rektor ved Hammerfest videregående skole. I tillegg har hun vært seksjonsleder ved Finnmarkssykehuset i årene 2006–2010

Ble innvalgt på Stortinget i 2021 og har siden 2022 vært leder av energi- og miljøkomiteen.

Hun har sittet i styret i Hammerfest Industrifiske.

– Du ville i et intervju med IntraFish i 2020 gi mer av pengene fra havbruksfondet til kommunene. Blir det endringer på det nå?

– Jeg skal bruke god tid på å sette meg inn i de arbeidsoppgavene som ligger i min nye rolle, og jeg har ikke planlagt å annonsere noen endringene av noen som helst art i dag. Det får vi komme tilbake til svarer Næss.

Til Barcelona?

– I neste uke er det verdens største fiskerimesse i Barcelona. Skal du ned dit?

– Det er jo en av de tingene som skjer. Jeg tror vi skal snakke om i dag allerede, så det er noe jeg må se om mulig å få til. Men jeg har veldig lyst for det. Jeg skjønt det er hvor de aller fleste er til stede, så det har vært fantastisk å ha fått anledning til å komme så raskt i kontakt, sier hun.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Hun gleder seg til å jobbe med næringen.

– Fiskerne er jo ganske direkte. Er du forberedt på å få mye kjeft?

–Vet du hva? Jeg er jo vokst opp i et direkte miljø. Det er jo livet langs kysten, så det det skal bra.

Den nyslåtte fiskeriministeren tok hilserunden blant de ansatte i Nærings- og fiskeridepartementet og var glad hun fikk beholde begge statssekretærene etter Cecilie Myrseth (saken fortsetter under bildet).

Marianne Sivertsen Næss møtte fredag ettermiddag pressen. Foto: Anders Furuset

– Vi har fantastiske naturressurser i Norge, og havet har ressursene som verden både trenger og ønsker, som sjømat, energi og opplevelser. Jeg er opptatt av at våre ressurser skal bidra til verdiskaping og aktivitet langs hele kysten. Fellesskapets ressurser skal komme fellesskapet til gode. Regjeringen skal føre en aktiv havpolitikk, som sikrer folk trygge og gode jobber som vi skal leve av i framtiden, uttaler fersk fiskeriminister Marianne Sivertsen Næss i en pressemelding fredag ettermiddag.

Bærekraft

Havbruksnæringa har flere ganger etterlyst vekstmuligheter, og næringa har samtidig fått mye kritikk for høy dødelighet og utfordringer med fiskehelsen.

– Marianne vil bidra til at næringen vil vokse videre, men også på en måte som er bærekraftig, gjorde statsminister Jonas Gahr Støre det klar under pressekonferansen i Statsministrenes bolig i ettermiddag.

Disse forsetter

Statssekretærene Kristina Sigurdsdottir Hansen og Even Tronstad Sagebakken ble i statsråd fredag ettermiddag gitt avskjed i nåde som statssekretærer for statsråd Cecilie Terese Myrseth, og ble i samme farten utnevnt på nytt til statssekretærer for statsråd Marianne Sivertsen Næss i Nærings- og fiskeridepartementet.

– Det er jo helt fantastisk. Det betyr jo at jeg får med meg en kontinuitet og en kompetanse og en erfaring i videre. Jeg ser veldig fram til det samarbeidet og har hørt så mye skryt av de som jobber her. Og det gjelder også alle i departementet. Så det jeg skjønte at jeg er veldig heldig. Ja, som har fått så mye dyktige folk rundt meg, sier hun.

Statssekretær Even Tronstad Sagebakken og politisk rådgiver Nicklas Simonsen på slottsplassen fredag. Foto: Anders Furuset

Politisk rådgiver Nicklas Simomsen fortsetter som rådgiver for Næss.

Dette sier Sagebakken til IntraFish i forbindelse med statsrådsskiftet – om hvorfor de fortsetter:

– Vi er et team som har funger veldig bra. Nå får vi en ny sjef, og vi skal gjøre alt det vi kan for at hun kommer godt inn i oppgaven og rollen.

– Næringa er jo kritisk til disse hyppige utskiftingene? Først Skjæran og så Myrseth.

– Departementet består av veldig mange dyktige folk, og ser du nå på kvotemeldinga – som det har vært to ulike statsråder som har hatt, så har de jo virkelig loset den i havn på en god måte, sier Sagebakken.

– Blir det noen endringer?

– Det er densamme regjeringen og den samme politikken som vi skal gjennomføre og det er jo det vi jobber for hver dag – for å gjennomføre regjeringens politikk på et så viktig område som fiskeri, havbruk og maritim sektor er, svarer Sagbekken.

– Blir det ilddåp for ministeren på sjømatmessen i Barcelona?

– Det kan jeg ikke uttale meg om.