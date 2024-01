For to uker siden ble regjeringens kvotemelding lagt fram med brask og bram i Tromsø.

Den over 100 sider lange stortingsmeldingen tar blant annet for seg tilbakefall av strukturkvoter, omfordeling av kvoter mellom flåtegrupper og kvotesammenslåing for de minste båtene under 11 meter.

Du kan blant annet lese en lang kortversjon her.

Reaksjonene har vært mange.

Nå har fiskeriminister Cecilie Myrseth lovet at hun skal skal sette seg ned og svare på spørsmål fra Fiskeribladets lesere.

Brenner du inne med spørsmål til Myrseth, lite eller stort, send dem til oss!