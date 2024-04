Stortinget avgjør svært snart hvor mye en person eller et selskap kan eie av kystflåtens torskekvoter nord for 62-graden. Hva politikerne bestemmer seg for, kan få store konsekvenser for nordnorske lokalsamfunn, mener redere.

Fiskeribladet publiserte mandag listen over de største kvoteeierne. Én person og flere selskap ligger over den foreslåtte grensen. Lista domineres av folk fra Nord-Norge. Lofotingen Tor-Gunnar Kransvik rammes, om regjeringen får det som den vil.

– Om de mest fremoverlente i Nord-Norge nå må selge seg ned på torsken, er det på Vestlandet det sitter aktører som ikke er i taket.