Fredag meldte fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) og Sv-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes at det vil bli flere forenklinger i rapporteringskravene for fiskerne (se faktaboks). Dette er endringene Fartøy under 11 meter trenger kun å sende landingsmelding. Det betyr at de får fritak fra ERS-forskriftens krav om å sende havneavgangsmelding og fangstmelding.

Fartøy under 15 meter kan rapportere inntil 200 kg bifangst samfengt. Utover et slikt restkvantum må fangsten sorteres og rapporteres på art.

Fartøy under 15 meter som lagrer levende fisk i sjø (herunder bl.a.

Editor's note: US District Judge Mary Ann Vial Lemmon dismissed the litigation against the owners of Mariner Shipyard in April 2010.