Fredag ble det klart at regjeringspartiene har landet en avtale med de borgerlige partiene om kvotemeldingen.

– Vi har avklart nødvendige spørsmål som har ridd fiskerinæringen. Jeg vil gi ros til partiene for viljen til å lande en enighet i saken, sier saksordfører Willfred Nordlund (Sp) i en pressemelding

Den mest omdiskuterte saken har vært regjeringens forslag om å omfordele torskekvoter. Høyre, Frp, Venstre og KrF har stilt seg bak dette. Men under visse betingelser.

Åpen gruppes torskekvote skal hentes fra toppen av totalkvoten. Dette vil styrke kystflåten på bekostning av havfiskeflåten.

Det er imidlertid enighet om at havfiskeflåten delvis skal kompenseres. Dette skal gjøres ved at havfiskeflåten «prioriteres» når ufiskede tredjelandskvoter refordeles.

Det er også enighet om at den konvensjonelle havfiskeflåten holdes utenfor når 2 prosent av gruppekvoten i kystflåten skal omfordeles til båtene under 11 meter.

Utløpte strukturkvoter skal fordeles tilbake til gruppene de opprinnelig kom fra, etter den såkalte modell x, der grunnkvoter får full «gevinst» og strukturkvoter halvparten.

Det er enighet om å åpne for kvotesammenslåing (id-kvoteordning) i torskeflåten under 11 meter. Dette skal også utredes for den pelagiske flåten.

Åpen gruppe styrkes litt, fra en fast andel av totalkvoten på 6,12 prosent til 6,62 prosent.

Eierskapsbegrensninger i kystflåtens torskefiskerier heves fra 1 til 1,5 prosent av gruppekvoten, og skal være «gjennomgående». Begrensninger i andre fiskerier blir som foreslått i kvotemeldingen.

Hjemmelslengden beholdes og trålstigen og sildesignen gjeninnføres.

Strukturkvoteordningen skal gjennomgås.

Pressemøte

Næringskomiteens innstilling i saken skal avgis førstkommende mandag klokken 12, og skal voteres over i Stortinget 29. april. Men allerede fredag innkalte partiene til felles pressekonferanse i Vandrehallen på Stortinget for å fortelle om enigheten.

Høyres Olve Grotle intervjues av TV2 etter at forliket ble presentert på Stortinget fredag. Foto: Anders Furuset

Høyres fiskeripolitiske talsperson Olve Grotle sier det viktigste for dem har vært å bidra til bredt flertall som kan stå seg over tid, og gi fiskerinæringa forutsigbarhet.

– Det å komme fram til en løsning der en tar og gir, det er en seier. Ikke alle parti kan få gjennomslag for alle sine prinsipale standpunkt om vi skal bli enige. Heller ikke vi, selv om vi mener de er de beste. Da har vi lagt vekt på å finne en god løsning, sier Grolte.

De borgerlige partiene har vært svært kritisk til at også havfiskeflåten skal «finansiere» åpen gruppes torskekvote. Nå har de gjort helomvending og stilt seg bak.

– Men vi har fått på plass en ordning som kompenserer for dette. På den måten at tredjelandskvoter som ikke blir brukt nå går til havfiskeflåten, sier Grotle.

– I sin helhet?

– Vi har kommet fram til en løsning som ikke fullt ut kompenserer, men er en akseptabel kompensasjon. Nøyaktig hvor mye er vanskelig å si, det vil variere fra år til år. Om man ser bakover i tid, snakker vi om akseptabel kompensasjon. Vi har lagt inn føringen som gjør oss trygge på at framtidige fiskeriministre vil føle seg forpliktet til dette, sier Grotle.

Dette er partiene enige om: • Det startes et arbeid med å se på innretningen av åpen gruppe knyttet til hvem som skal ha prioritet innenfor gruppen. I arbeidet må blant annet balansen mellom rekruttering, deltid og heltid ses på. Det må være mulighet for å jobbe seg oppover, og allemannsretten skal ivaretas. I dette arbeidet må det blant annet vurderes framtidens oppfølging av nasjonalitetskravet. • Åpen gruppe tas fra toppen av norsk totalkvote og fastsettes til 6,62 %. • Partiene anerkjenner at fiske i andre lands soner er en viktig del av havfiskeflåtens aktivitet. I år der det er ubrukt tredjelandskvote til fordeling til nasjonal kvote, er det naturlig at dette kvantumet prioriteres disse berørte flåtegruppene. • Ved tilbakeføring av 2 % av kvoten i konvensjonell gruppe, skjermes konvensjonell hav. • Strukturkvoteordningen skal gjennomgås med bakgrunn i ulike forhold. • Hjemmelslengde gjeninnføres, trålstigen og sildestigen gjeninnføres. Avtaledokument mellom Ap, Sp, H, Frp, V, KrF 19.04.2024 • ID kvote ordningen innføres i tråd med meldingen og det utredes hvordan også for samme gruppe i pelagiske arter under 11m hjemmelslengde (13m for fiske etter makrell med kystnot). • I arbeidet med vurdering av nye parametere for inndeling ved bruk av lasterom, skal også miljø tas hensyn til. Det er viktig at resultatet ikke forandrer fartøyenes samlede fangstkapasitet vesentlig. • Modell X legges til grunn for tilbakeføringen av strukturgevinst til hjemmelsgruppen. Det vil måtte foretas tilpasninger av forvaltningen med hensyn til eierskapsbegrensninger og kvotetak. • Det innføres eierskapsbegrensninger i kystgruppen av føre var prinsipp. Meldingens forslag legges til grunn, med unntak for kystgruppens fiske etter torsk, hyse og sei nord for 62 grader nord som settes til 1,5 %. Eierskapsbegrensningene er gjennomgående og meldingens dato for framleggelse gjøres gjeldende. De som på dette tidspunkt overstiger fastsatte eierskapsbegrensninger vil få utarbeidet unntaksordninger med nødvendig fleksibilitet. Det utarbeides særskilte regler for dette. I disse reglene vil det gjøres avgrensninger slik at man ikke kan øke til gammel eierskapsandel dersom man ligger under over noe tid. • Det skal gjennomfører ny vurdering av leiefartøysordningen med tanke på å gjøre den bedre og enklere av hensyn til utvikling og bygging av nye – og mer miljøvennlige fartøy, herunder tidsperioder. • Nullvisjonen i fiskeriene og HMS for fiskerne skal få større plass og fokus i viktige og sentrale offentlige meldinger og rapporter om fiskerinæringen. • Der det er nødvendig med romertallsvedtak vil disse partiene stå sammen om dem i innstilling og avstemming.

Saksordfører Willfred Nordlund (Sp) sier forhandlingene har pågått helt til det siste, i en hyggelig og god tone.

– Forhandlingene var avsluttet like før vi presenterte enigheten. Den har pågått døgnet rundt, nesten, i flere uker. Med nesten alle partier til stede, sier han til Fiskeribladet.

Grotle i Høyre beskriver det som en «trang» prosess, som kanskje løsnet litt da ryktene om jobbskifte for Myrseth begynte å gå.

– Jeg synes vi stanget hodet i veggen lenge, men en minister som sto litt for hardt på sine standpunkt. Men etter hvert som fristen nærmet seg, og kanskje andre ting, følte jeg vi fikk mer gjennomslag for standpunktene våre. Jeg sier ikke at det har noe å gjøre med at Myrseth kanskje skifter jobb, men jeg sier at det nok er kjekt for henne hvis hun ikke skal være fiskeriminister lenger, at hun kan si at kvotemeldingen ble landet før hun sluttet, sier Grotle.

Her presenterer Willfred Nordlund hva regjeringen er blitt enige med de borgerlige partiene om:

Fiskeribladet har ikke lyktes i å få tak i fiskeriminister Cecilie Myrseth fredag formiddag. I en pressemelding skriver hun at dette er en «stor dag».

– Sammen har vi kommet fram til gode og balanserte løsninger, som kan stå seg over tid. Dette gir den forutsigbarheten vi har lovet, sier Myrseth.

Hun mener enigheten sikrer det som har vært det viktigste for regjeringen:

– En mer rettferdig og forutsigbar fordeling av fiskekvotene og tiltak som vil sikre at den minste kystflåten fortsatt skal ha en spesiell rolle i kvotesystemet for å ivareta bosetting, bearbeiding og sysselsetting i kystdistriktene.

– Så registrerer jeg at noen mener at dette ikke er nok til snu sentraliseringen, men i realiteten er dette en styrkning av den minste kystflåten. Enigheten innebærer også en innføring av eierskapsbegrensninger i kystflåten. Det er et godt føre-var-prinsipp som vil demme opp for en utvikling der kvotene samles på for få hender, skriver Myrseth.

Willfred Nordlund (Sp) leder Stortingets næringskomité. Her på sitt kontor. Foto: Anders Furuset (arkiv)

Ivaretar store og små

Fremskrittspartiets Bengt Rune Strifeldt mener de både har klart å ivareta åpen gruppe og havfiskeflåten.

– Utfallet vi landet på er i stor grad videreføring av Solberg-regjeringens kvotemelding. Der ble også åpen gruppe plassert på toppen, og det ble sagt at ressursforskyvningen ikke skulle overstige 4000 tonn, sier Strifeldt.

For første gang er det også politisk enighet på Stortinget om å åpne for kvotesammenslåing for fiskeflåten under 11 meter.

– Det er en strukturering med litt annen navn. Men den er reversibel. Ser du at det går galt av gårde, vil man kunne reversere den. Den er bedre, og innebærer ikke en kostnad, mener Strifeldt.

Alfred Bjørlo er stortingsrepresentant for Venstre. Foto: Anders Furuset (arkiv)

I en epost til Fiskeribladet uttaler Venstre-representant Alfred Bjørlo at han er spesielt glad for at de er enige om løsninger som sikrer havfiskeflåten bedre enn det som opprinnelig lå i regjeringas forslag.

– Venstre er også svært opptatt av å legge til rette for mer bearbeiding og verdiskaping på land i Norge av fisk landet i norske farvann. Her tar vi noe små skritt videre i stortingsbehandlingen av kvotemeldingen, men jeg vil varsle at gjennomføring av foreslåtte tiltak i Bearbeidingsutvalget sin rapport blir en sentral sak for Venstre å følge opp videre, forklarer Bjørlo.

Stortinget skal behandle kvotemeldingen 29. april.