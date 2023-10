Søndag erfarer NRK at fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) kommer til å gå ut av regjeringen. Fiskeribladet har vært i kontakt med Nærings- og Fiskeridepartementet søndag, men det ønsker ikke å kommentere NRKs sak.

Det har vært mange spekulasjoner om omrokkeringer og utskiftinger i Jonas Gahr Støres regjering den siste tiden.

Ifølge NRKs opplysninger vil stortingsrepresentant Cecilie Myrseth, som tidligere har vært fiskeripolitisk talsperson, gå inn som ny fiskeri- og sjømatminister.

Også TV 2 erfarer at Skjæran går, og at Myrseth overtar. Ifølge VG skjer det mot Skjærans vilje. Avisen viser til at han har ønsket å fullføre flere store prosjekter, blant annet den kommende kvotemeldingen.