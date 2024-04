Fredag ble det bekreftet at statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) gjør endringer i sin regjeringskabal.

Cecilie Myrseth (Ap) går av som fiskeri- og havminister kun et halvt år etter at hun ble utnevnt. Dette for å bli ny næringsminister. Hammerfesting Marianne Sivertsen Næss (Ap) tar over som fiskeristatsråd.

Selv om Næss ønskes velkommen av organisasjonstoppene i næringa, er de kritiske til de hyppige utskiftingene i fiskeridepartementets politiske toppledelse.

– Jeg vet ikke hva jeg skal si. Det er useriøst hele greia, og uproft at det skjer rett før kvotemeldingen skal opp i Stortinget.