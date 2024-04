Fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss besøker Vardø tirsdag 30. april, der skal hun blant annet møte Vardø Fiskarlag og lokale fiskere. Hun ble utnevnt til statsråd forrige uke, samme dag som det ble kjent at regjeringspartiene på Stortinget hadde funnet sammen med høyresiden om kvotemeldingen.

En del av kompromisset, å «prioritere» havfiskeflåten når ufisket tredjelandskvote skal fordeles, har satt sinnene i kok i Finnmark. Vardø er ett av stedene der det planlegges havneblokade på grunn av forliket.

Torsdag fortalte fisker Kent Are Esbensen til Fiskeribladet at det blir demonstrasjon om ordlyden blir liggende. Han anslår da at det ser ut til å bli mellom 20-30 båter, kanskje mer.

Sivertsen Næss skal tirsdag også møte elever ved den nasjonale sjømatlinjen, samt besøke Kystverket og høre om deres arbeid med fiskerikriminalitet.

Program

09:45 – 11:00. Møte med Vardø kommune på rådhuset

11:00 – 12:00. Besøker Vardø videregående skole og den nasjonale sjømatlinjen

12:00 – 13:30. Besøker Kystverket og analyseenheten som jobber med fiskerikriminalitet

13:30 – 15:00. Møte med Vardø Fiskarlag på Vardø hotell