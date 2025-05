– Pensjonstrygden for fiskere er en pensjonsordning med klare svakheter. Den har høye krav til opptjent rett til pensjon, høy risiko for at fiskeren ikke mottar pensjon i det hele tatt, og svært kostnadskrevende for både fiskere og rederier, skriver generalsekretær Sverre Johansen i en epost til Fiskeribladet.

Foto: Kjersti Sandvik