– Båtene har blitt dypere, og kan ikke alltid gå til havn. Vi har fått et kjempeproblem med at vi henger så langt etter på havneutbyggingene, sier Jitse Buitink, fungerende leder i Nordland SV.

Under landsmøtet til SV gikk han på talerstolen og sa at stat og fylkeskommuner ikke må bruke så mye tid og ressurser på torskeoppdrett, men heller prioritere utbygging av havnene i nord. Det har vært et langvarig tema for fiskere, men om det ikke blir fortgang er han redd for at lokale fiskere gir seg.