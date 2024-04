– Jeg tror ikke det beste for laget nå er å få en ny leder, sier Daniel Sørensen, leder i Tromsø Fiskarlag til Fiskeribladet, som understreker at de ikke har fremmet krav om at Kåre Heggebø må gå av.

Forliket om kvotemeldingen på Stortinget har skapt eksplosive reaksjoner fra nordnorske fiskere: Finnmarkshavner skal blokkeres i protest, og en rekke lokallag har i en fellesuttalelse skrevet at de ikke lenger har tillit til Heggebø.

– Vi vil med dette synliggjøre et standpunkt fra medlemsmassen.