Mandag debatteres kvotemeldingen på Stortinget. Da fortalte Norges nyutnevnte fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss (Ap) hvordan hun vil følge opp enigheten regjeringspartiene har fått til med høyresiden.

– Jeg er opptatt av at forvaltningen av fiskebestandene skal være bærekraftige, og det skal aldri skapes tvil om at de viltlevende ressursene tilhører fellesskapet. Vedtakene som skal stemmes over vil bidra til å opprettholde en størrelsesmessig variert, fiskereid og bærekraftig fiskeflåte, sier Næss.

Skal se på innretning

Hun viste til at Stortinget ønsker å styrke åpen gruppe med høyere avsetning på torsk, og at trålflåten skal bidra inn i finansieringen av åpen gruppes kvoteandel.