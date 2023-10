I statsråd på Slottet mandag, ble det annonsert at Cecilie Myrseth (Ap) tar over ministerposten til partikollega Bjørnar Skjæran. Siden 14. oktober 2021 har Skjæran vært fiskeri- og havminister i Jonas Gahr Støres regjering, og nå er det klart at han ikke får fullføre stortingsperioden til Støre.

– Helt fortjent. Etter mitt syn skulle Skjæran vært fjernet for lenge siden, er sjarkfisker Trond Krane Johansens dom.

– For dårlig

Johansen som er fra Laupstad i Lofoten har tidligere uttalt til Fiskeribladet at det tærer på å vente på kvotemeldinga.