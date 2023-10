Som Einar Helge Meløysund påpeker, var det mange som trodde Cecilie Myrseth ville bli landets neste fiskeriminister etter valget i 2021. Men det ble ingen statsrådspost på henne. Hun er utdannet psykolog og sitter i dag i helse- og omsorgskomiteen.

I 2017 ble Myrseth (39) stortingsrepresentant for Troms. Siden den gang har hun markert seg i fiskeripolitikken.

Under valgkampen i 2021 sa hun at fiskeriene skal ha høy prioritet, målt mot havvind, olje/gass, oppdrett og annet, men at det viktigste er å få en god plan for sameksistens.