Regjeringspartiene gikk kraftig tilbake i årets lokalvalg: Høyre fikk over én av fire stemmer totalt i valget, og for første gang siden 1924 ble ikke Arbeiderpartiet største parti i et valg.

Også i nord er det brutalt for regjeringspartiene, og i fiskerikommunen Øksnes fosser Høyre frem med over 22 prosentpoeng, og ender på over 30 prosent.

– Det gir oss en veldig sterk posisjon for å legge kabalen videre. Vi har vært tydelig hele veien på at vi ønsker å ta ordførersetet – og dette gir oss et veldig sterkt forhandlingskort, sier Høyre-kandidat Elisabeth Sørdahl til Bladet