– Hvorfor ønsker regjeringen å offentliggjøre kvotepriser? spurte Thommessen-advokat Mons Alfred Paulsen retorisk under et kvotemeldingsforedrag på Austevoll mandag, få dager etter at Støre-regjeringen la fram sin plan for framtidens fiskerireguleringer.

Da fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap) la fram kvotemeldingen i Tromsø fredag, slo regjeringen samtidig fast at den ikke vil innføre beskatning på ressursrente (som også kalles grunnrente) i fiskeriene. Beskjeden kom sammen med et «men»: