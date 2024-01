Fredag legges «kvotemelding 2.0» omsider frem i Tromsø. Fra scenen i Bystua skal fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap) presentere regjeringens forslag til nye spilleregler i fiskerinæringa.

Saken er imidlertid ikke avgjort der. Kvotemeldinga skal vedtas i Stortinget, hvor regjeringspartiene ikke har flertall alene. Sosialistisk Venstreparti har vært samarbeidspartner når statsbudsjettene vedtas.

Høyres fiskeripolitiske talsperson, Olve Grotle, advarer Myrseth mot å legge frem en melding som de borgerlige partiene ikke kan gå god for. Han vil ha et bredt forlik.

Kvotemeldingen Fredag legger Støre-regjeringen frem sin stortingsmelding om kvotesystemet.

Arbeidet er en oppfølger av kvotemeldingen som Stortinget vedtok i mai 2020, hvor det manglet avklaringer på flere sentrale rammevilkår for fiskerinæringen.

Fire tema ble sendt på høring i 2022, men regjeringen har sagt at meldingen ikke nødvendigvis er begrenset til dette.

De fire høringene handlet om sjarkflåtens rammevilkår, kvotefordelingen for torsk og nvg-sild, fordeling av strukturgevinster og gruppeinndeling i kystfiskeflåten.

Advarer mot kvoteflytting

– Høyre advarer mot kvoteflytting, og er klar på at fiskeriministeren må avvise krav fra SV, som vil flytte på kvoter. Den kommende meldingen må ikke gjøres opp på rødgrønn side i Stortinget, mener Grotle.

Han sier han ikke har sett meldingen, og at det ikke foregår noen sonderinger med regjeringen. Grotle viser spesielt til advarselen LO, NHO, Norges Fiskarlag og Fiskebåt ga fiskeriministeren før jul. Tungvekterne vil nekte å godta at trålerne skal gi fra seg fisk, for å bidra i «finansieringen» av åpen gruppe.

Et forslag som rokker ved dette, mener Grotle kan føre til strid.

Overrasket over Høyre

Sosialistisk Venstreparti (SV) mener det et naturlig at både kyst- og trålgruppen bidrar med fisk til åpen gruppe. En slik endring i kvotefordelinga er imidlertid ikke nok til at regjeringens budsjettpartner er fornøyd.

– Det er overhode ikke tilstrekkelig å gjøre et slikt mindre grep, sier Torgeir Knag Fylkesnes til Fiskeribladet.

Nestleder i SV, Torgeir Knag Fylkesnes, har store forventninger til kommende kvotemelding. Foto: Anders Furuset

SVs nestleder og fiskeripolitiske talsperson sier han «er overrasket over at Grotle ikke tar Riksrevisjonens knallharde dom på alvor».

– Den forskyvninga som har skjedd de siste 20 årene, der retten til å fiske har havnet på stadig større båter og hos stadig større aktører, er stikk i strid med de overordnede prinsippene vi har for fiskeripolitikken. Riksrevisjonen har konkludert med at mange kystsamfunn har tapt på dette. Det er merkelig om Høyre ønsker å videreføre denne politikken, sier Fylkesnes.

Stor nasjonal sak

Han omtaler kvotemeldingen som den største fordelingspolitiske saken dette tiåret.

– Å ta endelig stilling til strukturgevinstenes fremtid, er en stor nasjonal sak, som jeg håper også får oppmerksomhet langt utenfor fiskerikretsene, sier Fylkesnes til Fiskeribladet.

Han mener det er naturlig at politikerne nå ser på muligheter for å omfordele kvoter, blant annet fra leveringspliktige trålere.

– For SV blir det viktigste å få fiskeripolitikken tilbake på kystfolkets premisser. Fisken må skape flere arbeidsplasser på land, den minste flåten må få bedre rammevilkår og kvinner og ungdom må få flere muligheter, sier han.

Klimamålene må også være en del av vurderingen, når utløpte strukturkvoter skal fordeles tilbake til flåten igjen.

– Trålflåten er en veldig utslippstung del av fiskeflåten, sier han.

Omstilling vil koste

Grotle og Høyre advarer på sin side mot en omfordeling av kvoter, utover en gjeninnføring av trål- og sildestigen.

– Den havgående flåten er på mange måter garantist for fiskeindustrien. Mister den havgående flåten kvoter vil det påvirke sesongtoppene, føre til færre heltidsarbeidsplasser, påvirke HMS og utstyrsleverandører, sier Grotle.

Han viser også til at grønn omstilling i fiskeflåten vil koste, og at den havgående flåten også får reduserte kvoter i årene som kommer.

– Det er en rekke argumenter som taler for at en bør beholde dagens ressursfordeling, sier Grotle.

Om det er ønskelig med en styrking av åpen gruppe, mener Grotle det bør skje gjennom belasting av konvensjonell kyst sin andel av totalkvoten.

– Kysten eller Høyre

I likhet med Høyre avviser Fylkesnes at SV har vært i samtaler med regjeringspartiene om kvotemeldinga. Han skal selv til Tromsø fredag når Myrseth legger den frem.

– Er et bredt kompromiss på Stortinget, der både SV og Høyre er med, mulig slik du ser det?

– Hvis det å finne løsninger med Høyre innebærer å videreføre en politikk som undergraver kystsamfunns eksistens, så er det ikke det. Derfor må regjeringa velge om det er kysten eller Høyre som er viktigst, sier Fylkesnes.

Lener seg på organisasjonene

Grotle i Høyre sier partiet skal være konstruktive når kvotemeldingen skal behandles i Stortinget. Partiet vil strekke seg så langt de kan for å få til et bredt flertall, så lenge de kan stå inne for politikken.

Stortingspolitikeren lener seg i stor grad på innspillene fra organisasjoner som Fiskarlaget, blant annet i spørsmålet om strukturkvotenes fremtid.

– Tror du at det er mulig at Høyre blir enig med regjeringen og SV?

– Tradisjonelt sett har det vært enighet hos de store partiene om linjene i norsk fiskeripolitikk. Jeg håper det fremdeles er slik at Sp, Ap og de borgerlige partiene kan samles, sier Grotle.

– Spenningen ligger i hvor langt regjeringen går for å møte det SV og Rødt ønsker. Jeg håper de ikke legger seg på en linje som utfordrer hovedlinjene i fiskerinæringen for mye. En slik kvotemelding kan være vanskelig for de borgerlige partiene og Høyre å bli med på, sier Grotle.

Tror på brei enighet

Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap) deltok mandag på konferansen «Nord i Sør». Før hun gikk på scenen spurte Fiskeribladet om noen vil bli overrasket over det som legges frem på fredag.

Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap), her på sitt kontor i Nærings- og fiskeridepartementet. Foto: Anders Furuset

– Jeg håper det blir en bra dag, der folk er fornøyd med resultatet. Så vet jeg at hver gang det legges frem ny fiskeripolitikk, så skaper det diskusjon. Det kommer nok til å skje her også. Men jeg tror mange av tingene vi legger frem kan få brei enighet.

– Hvem søker dere flertall med?

– Alle detaljer om det kommer i etterkant. Stortinget har den jobben, og jeg har gode kollegaer som skal lose meldingen gjennom Stortinget, sier Myrseth.