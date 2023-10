Regjeringen vil styrke den militære romsatsingen ved å gi 150 millioner kroner over statsbudsjettet til Andøya Space. Fiskarlaget er bekymret for økt aktivitet i rike fiskeområder, og fredag sa Kåre Heggebø at satsingen «treffer oss i næringen som en rambukk».

Én av fiskerne som godt merker økt aktivitet i området, er fisker Eirik Norvoll. I fjor sa han «begeret er fullt» da han ble spurt om aktiviteten på Andøya.

– Nå blir det kanskje mer aktivitet. Hvordan blir det?

– Det begynner å bli litt vanskelig.