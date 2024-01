Fiskeribladet møter folk fra næringen på vei for å møte fiskeriministeren i Bekkjarvik i Austevoll mandag. I regi av Bergen Næringsråd, skulle blant andre Fiskebåt, Sør-Norges Fiskarlag, advokater og politikere samles for å diskutere nettopp kvotemeldingen.

På overfarten fra Krokeide til Hufthamar benytter Fiskeribladet anledningen til å få reaksjoner fra Maråk på Stortingsmeldingen som ble levert på fredag.

– Vil gratulere

Han er positiv til at regjeringen går inn for at den minste flåten også skal få anledning til å strukturere.