Hadselværingen reagerer sterkt på den siste tids utspill fra Kystfiskarlagets styreleder Tom Vegar Kiil.

– Det begynner å bli ganske utidig det som kommer fra den kanten, sier Steffenakk, som jobber på tråler og er hovedtillitsvalgt i Lerøy for Norges Sjømannsforbund.

Kiil sa i et intervju med Fiskeribladet torsdag at han er overrasket over hvor mye støy det har vært rundt omfordelinga som foreslås i kvotemeldinga.

– De store har fått mer. Nå hyler de over en bøtte sild, sa Kiil.