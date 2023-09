Det mener Audun Maråk, administrerende direktør i organisasjonen Fiskebåt.

– Norges posisjoner i de internasjonale kvoteforhandlingene er godt forankret i forhistorien og i vitenskapelig data, sier Maråk til Fiskeribladet.

I et brev fra EUs miljø- og fiskerikommissær Virginijus Sinkevicius, som NTB har fått innsyn i, beskylder Sinkevicius Norge for å drive et overfiske på makrell.

Mener Norge overfisker

I brevet viser Sinkevicius til at Norge har bevilget seg selv en andel på 31,99 prosent av den totale makrellkvoten som ble avtalt mellom EU, Norge, Storbritannia, Island og Færøyene i fjor.