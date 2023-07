Det mener Geir A. Iversen, representant for Senterpartiet på Stortinget. Iversen kommer fra Hasvik på Sørøya, og har blant annet bakgrunn fra nettopp turistfiskenæringa.

– Mitt utgangspunkt er at denne næringa i dag skaffer Kyst-Norge betydelige inntekter. Men samtidig viser økende beslag av fisk som forsøkes smuglet ut av landet, at noe svikter i kontroll og regulering av turistenes fiske, sier Iversen.

Geir A. Iversen representerer Senterpartiet på Stortinget. Foto: Privat

Kan gå i pluss

Han har nå tatt initiativ til at det tenkes nytt på dette feltet, og han ser samtidig muligheter for at kystsamfunnene får mer igjen for fisketuristenes besøk i særlig den nordlige landsdelen.