– Alle politikerne snakker varmt om at de vil gi næringen forutsigbarhet. Men realiteten i fiskeriene har vært at vi siden 2015 har levd i en situasjon vi ikke kan leve i.

Det sa Halstensen under en debatt om fremtidens fiskeripolitikk på Fiskebåt Sørs Solstrandseminar torsdag 24. august.

Han mener grunnleggende premisser for strukturering i flåten er blitt satt på spill. Han forteller at fordi fiskerne venter på kvotemeldingen, får de ikke uttelling for tunge investeringer eller velger å avvente å investere.