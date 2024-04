– Flertallet mener at struktureringa i fiskeflåten har gått for langt. Det mener jeg er et viktig signal til næringa.

Det sier leder i næringskomiteen på Stortinget, Willfred Nordlund (Sp), til Fiskeribladet.

Rødt, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne fikk ikke flertall for sitt forslag om stoppe videre strukturering i kystflåten. Når kvotemeldinga skal stemmes over i stortingssalen i dag kl. 15.00 stiller flertallet seg likevel bak at strukturkvoteordninga skal opp til vurdering.

– Flertallet har lyttet til de som har vært veldig kritisk til utviklinga.