Tre dager før julaften ble neste års torskereguleringer kjent.

Mens Nærings- og fiskeridepartementet jobber med en ny kvotemelding, blir i hovedsak årets reguleringer og fordeling av torsk videreført – med unntak av at den minste flåten får mer torsk å fiske neste år.

Foreløpig har regjeringen altså ikke rørt trålstigen – som ble skrotet av Solberg-regjeringen i 2020.

Etter alt å dømme vil det ikke komme avklaringer rundt denne før kvotemeldingen legges frem 12. januar.

Trålstigen og kvotetillegg

Som Fiskeribladet har omtalt ved flere anledninger den siste tiden, lovet Solbergregjeringen i 2020 at den minste kystflåten skulle et kvotetillegg dersom torskekvoten havnet under et visst nivå.