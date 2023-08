I en pressemelding fredag melder den Måløy-baserte utstyrsleverandøren Selstad at konsernet satser i et krevende marked.

I 2022 omsatte konsernets norske virksomhet for drøye 625 millioner kroner, en økning på rundt 50 millioner kroner fra året før. Resultatet endte på rundt 13 millioner kroner.

– Det er lavere enn i 2021, da man bokførte et resultat før skatt på drøyt 33 millioner kroner, melder selskapet i pressemeldingen.

Økte kostnader

Selstad-sjef Hans-Petter Selstad viser til et 2022 med økte kostnader på råvarer, logistikk og energi.

– Dette, kombinert med hard konkurranse i markedet, resulterte i reduserte marginer for oss i fjor, uttaler han.

– Resultatet er også påvirket av at vi også i 2022 har økt kapasiteten vår gjennom større investeringer i utstyr og personell, legger han til.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Samlet sett hadde konsernet omsetningsvekst i 2022, med samlede driftsinntekter på 1,03 milliarder kroner. Totaltallet inkluderer blant annet tall fra Isfell og W&J Knox, som leverer produkter og tjenester til fiskeri- og havbruksnæring i henholdsvis Island og Skottland.

Tosifret antall

Selstad har ni avdelinger i Norge, som strekkes seg fra Hardanger til Troms.

– Ved utgangen av inneværende år vil man være oppe i et tosifret antall når selskapets femte servicestasjon for den norske havbruksnæringen åpner i Sørreisa i Troms, melder selskapet.

I tillegg investeres det i kapasitetsutvidelse ved Selstads eksisterende servicestasjoner, både i Norge, Skottland og Island.

– For inneværende år ser vi fortsatt økt aktivitet til tross for at vi opererer i et krevende marked. Grunnrenteskatten bremser helt klart investeringene i oppdrettsnæringen. Vi gleder oss til å kunne åpne en ny servicestasjon i Troms, og vil fortsette å investere i vår kapasitet, uttaler Selstad-sjefen.