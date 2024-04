17. og 18. august i 2020 gjennomførte Fiskeridirektoratet, Kystvakten, Mattilsynet og Statens Naturoppsyn kontroll av leppefiskbåten «Utrygg I».

Under kontrollen ble det avdekket at fartøyet hadde deltatt i fisket etter leppefisk, før kopi av leveringsavtale for leppefisk med godkjent kjøper hadde blitt sendt til Fiskeridirektoratet.

På grunn av at det ikke var sendt kopi av leveringsavtalen med Lerøy til direktoratet fikk fiskerne en administrativ inndragning av ulovlig fangstverdi på 914.464 kroner.

Trodde Lerøy sendte avtalen

Rederiet Torset & Oldervik ANS i Aure på Nordmøre eier den 6,2 meter lange leppefiskbåten.