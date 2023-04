Havstjerna AS I Bremanger er det startet et nytt fiskeriselskap som skal eie og drive fiskebåter og alt som står i naturlig sammenheng med det. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Styrets leder er Tonny Grotle. Havstjerna Holding AS I Bremanger er det startet et nytt fiskeriselskap som skal eie og investere i aksjer og verdipapirer og alt som står i naturlig sammenheng med det. Aksjekapitalen er på 40.520 kroner. Styrets leder er Tonny Grotle. Agny Fisk AS I Vardø er det startet et nytt fiskeriselskap som skal drive kystfiske etter hvitfisk og krabbe.

