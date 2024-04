Det går frem av en børsmelding fra Austevoll Seafood, som sitter med 42,9 prosent av aksjene i BR Birkeland AS.

De to selskapene eier fiskefartøyene M/S «Birkeland» og M/S «Talbor» med tilhørende ringnot- og kolmuletrål-konsesjoner.

Nær to milliarder

Aksjene har en verdi på 1,96 milliarder kroner, går det frem av meldingen, hvor det står at forutsatt gjennomføring av aksjesalgene, vil dette gi en kontanteffekt til Br Birkeland AS på 1.960 millioner kroner.

«Talbor» er en 64 meter lang ringnotbåt bygget i 2001. Båten har kvoter på kolmule i alle områder, EU-sonen og Færøysonen. Båten har loddekvote i Barentshavet og makrell, sild og NVG-sild i Nordsjøen og i britisk del. Båten eoies av Talbor AS som igjen eies av Br. Birkeland AS.

«Birkeland» er en 68,8 meter lang ringnotbåt bygget i 2004, med tilsvarende kvoter. Båten eies direkte av Br. Birkeland AS.

– Vanskelig på sikt

– Hvorfor selger dere?

– Vi fikk inn bud som vi definerte som akseptabelt for de to båtene. Så kan vi ikke stikke under stol at det er vanskelig å bygge fremtidig langsiktig eierskap med Austevoll Seafood som største aksjonær, som følge av begrensninger i deltakerloven, sier Austevoll Seafood-sjef Arne Møgster til Fiskeribladet.

– Tenker du da å stå på blad b i Fiskarmantallet?

– Ja, for å ha over 50 prosent aktivt eierskap i dag. Nå har vi eid en relativt stor post i de to fiskebåtene, og på sikt er det vanskelig å oppnå de kravene, sier Møgster.

Oppgir ikke kjøper

Han vil ikke kommentere hvem som kjøper båtene per nå.

– Er det til samme selskap?

– Vi kommer tilbake med informasjon om salget. Vi har nå meldt at vi har intensjon om å selge, sier Møgster, som viser til at Austevoll Seafood er et børsnotert selskap.

Oppdrettsgiganten Austevoll Seafood har etter salget av de to båtene fortsatt eierskap i fiskerieierskap i Chile, samt i Norge gjennom Lerøys fiskeriaktivitet.

– Er det planer om ytterligere nedskalering av eierskapet i fiskeri?

– Nei, nå selger vi disse to båtene, sier Møgster.