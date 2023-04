Det er Sekkingstads rederi Oma Kyst og Emil, Håkon og Johannes Økland i Partrederiet Jari som har bestilt båtene som skal leveres sommeren 2025. Fartøyene er designet og utviklet av Seacon i Måløy og skal utrustes for snurrevad og not. Nybyggene er en videreutvikling «T.A Senior» som var Stadyards byggenummer 39, levert i 2017. Sekkingstads nye båt blir verftets byggenummer 48 og får navnet «Katrine S» og Partrederiet Jaris fartøy blir verftets byggenummer 49 og får navnet «Kalsøybas». Oma Kysts «Katrine S» og Pr Jaris «Kalsøybas».

