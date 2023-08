– Vi jobber i et veldig krevende marked. Vi må kjempe hver dag for å skape den nødvendige lønnsomheten, sier styreleder Sigvald Rist i Lofotprodukt AS til Fiskeribladet.

Han forteller at det stadig er et sug etter råvarer og økte råvarepriser på den ene siden, mens de på den andre siden har dagligvarekjeder som er svært profesjonelle og dyktige innkjøpere.

– I år er det tøft. Alt av kostnader øker, sier han.

Flytter fabrikk

Rist forteller at de ser en kraftig økning i kostnader knyttet til fisk, emballasje, frakt og energi.