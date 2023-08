– Det er alltid spennende med nytt mannskap og annet nytt. Det blir nok hektisk utover høsten! Målet er nok å gå på Finnmarka, og sannsynligvis ligge der til slutten av året. Fiske opp seikvoten, og legge en god plan på nyåret, sier Erlend Grøndtvedt til Fiskeribladet.

For kort tid siden meldte rederiet O.E.MFiske og fisker Grøntvedt at selskapet trengte folk til en ny båt. Skarve to dager etter meldte rederiet at stillingene var besatt.

– Ansettelsen av mannskapet gikk fort, sier Grøntvedt til Fiskeribladet.