– Fjorårsresultatet er vi veldig fornøyd med. Det gode resultatet skyldes hovedsakelig at vi har produsert mer klippfisk enn vi har pleid å gjøre, sier styreleder og daglig leder i Karlsøybruket, Anders Pedersen til Fiskeribladet.

Fiskeindustrien i Troms hadde et godt fjorår, viser en gjennomgang av årsregnskapene. En oversikt over 19 aktører i regionen viser at disse selskapene i fjor omsatte for over 3,8 milliarder kroner, og satt igjen med et resultat før skatt på 152,24 millioner kroner.

Fjordlaks-eide Karlsøybruket troner øverst i omsetning på hele 1,4 milliarder kroner.