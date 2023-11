For sjette gang på få måneder blir snøkrabbereder Jøran Heldes rederier begjært konkurs. Maritim Pensjonskasse har begjært Havøy Kystfiske konkurs for manglende pensjonsinnbetalinger for ansatte fiskere på snøkrabbebåten «Hunter».

Samtidig er Vela Seafood begjært konkurs av transportselskapet Schenker. Begge konkursene er berammet i Møre og Romsdal tingrett i Ålesund 18. desember.

Vil hente inn kapital

I tillegg er det berammet konkursåpning i Vela Seafood 27. november. Selskapet X-Tech har et krav på rundt 150.000 kroner mot Vela Seafood. Kravet stammer fra arbeid utført på snøkrabbebåten «Hunter».