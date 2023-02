Som Fiskeribladet omtalte torsdag, er det store verdier som står på spill i Sunnmøre tingrett. Saken som nå går for retten, handler om at «Stormfuglen»-rederiet anklager meglerfirmaet Atlantic Marine for å ha gjort en dårlig meglerjobb i forbindelse med salg av ringnotbåten.

Rettssaken handler både om gjennomføringen av ringnotsalget, prisen som ble oppnådd og meglerens rolle. Saken adresserer også det at Strand tok en rask salgsavgjørelse, som ifølge henne var basert på et annet grunnlag enn det hun var kjent med. Stormfuglen krever erstatning for uaktsomhet og for et tilbud de mener ikke var representativt for markedet.