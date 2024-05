Holvik er tydelig på at Vesten er naiv i forhold til Russland, Iran og Kina, og fastslår at det vil bli enda mer uro framover. Dette vil få direkte betydning for norsk økonomi, tror hun.

Fiskeribladet snakket med Holvik på årsmøtet til Norges Råfisklag i Tromsø tirsdag.

– Vi må våkne. Vi er verdens mest naive mennesker, og gjør oss veldig sårbare, sier hun.

Ille for norsk økonomi

Holvik tror ikke nordmenn flest vil nyte godt av lavere renter med det første. Det vil rett og slett ta lang tid, og gjerne godt ut i 2025 før sentralbanken vil sette ned renten, tror hun.

Holvik er også tydelig på at rentekuttet ikke vil bli stort.

– Den skal kanskje litt ned i løpet av neste år, men ikke så veldig mye, sier hun og påpeker at gjelden i norsk økonomi har bygget seg kraftig opp de siste årene og at det er utfordrende spesielt for de unge.

Likevel er ikke hun spesielt optimistisk på vegne av dem som ønsker lavere renter.

Høyt lønnsoppgjør

Mye av årsaken gir hun årets lønnsoppgjør, som etter hennes mening er drevet av eksportnæringene som har mulighet til å gi økte lønnstillegg på grunn av valutakursen.

Et rentekutt i år kunne bare vært realisert med et lønnsoppgjør på under fem prosent, og ikke 5,2 prosent slik frontfagene har forhandlet seg fram til, mener sjeføkonomen.

– Dette har en devalueringseffekt, noe vi vil få svi for de neste årene.

Holvik påpeker at også andre land skyver på sine rentekutt.

– Ikke minst er det viktig må huske på effekten av at USA flytter mer produksjon hjem. De ruster samtidig opp, og mangler kvalifisert arbeidskraft. Vår politiske virkelighet preges av det som skjer i USA når de nå ruster opp og flagger hjem aktivitet. Det får igjen konsekvenser for renten her hjemme, sier hun.

For lav produktivitet

Holvik er svært bekymret for at produktiviteten i Norge går ned, og at stadig flere ansettes i offentlig sektor. Det vil begrense produktiviteten i Norge framover, mener hun.

I dag er 62 prosent av yrkesaktive ansatt i offentlig ansatt. Dette er langt høyere enn våre konkurrenter.

Det er fire forhold hun peker på som er avgjørende for den norsk økonomien:

Norsk produktivitet er svakere enn andre land

Norge har lavere rente enn andre land

De som har penger investerer i andre land, ikke Norge

Økt risiko i å investere i Norge.

– Det bidrar til at renta ikke kuttes, og vil forbli høye her hjemme, sier hun.

Utvikling

Holvik påpeker på at alle sentralbankene satte renten til null under korona. Norge har siden hatt lavere rente enn både England og USA. Dette var brudd med hvordan det var før oljeprisfallet i 2014.

– Vi hadde høyere rente enn i England og USA. Nå har vi valgt å holde renten lavere, slik at kronen har svekket seg kraftig. Jeg kan ikke se at kronen vil normaliseres seg med det første, sier hun.

Dette vil blant annet medføre at sjømatnæringen vil tjene godt med penger i tiden som kommer, men hun påpeker at det burde være volumvekst som sikret økt lønnsomhet.

– Selv med 170 milliarder kroner i eksportinntekter på fisk, har vi en kraftig fallende handelsbalanse. Vi bruker rett og slett sparepenger på å dekke opp forbruket vårt.

Hun mener at den norske skattepolitikken medfører at kapitalen rømmer landet, noe som også hindre et mulig rentekutt.

Spår mer uro

Holvik mener den største faren i verden er Kina. Samtidig sier hun at verden må være forberedt på mindre globalisering, og at vi må flytte mer av aktiviteten tilbake fra Kina til Vesten.

– Tenker du at vi bør flagge mer fiskeindustri hjem også?

– Ja, men på grunn av det høye lønnsnivået må vi teknologisere bedriftene. Derfor er det viktig at vi gjør noe med skattetrykket her hjemme slik at selskapene har råd til å investere. Dagens skattepolitikk motvirker en slik utvikling. Vi åpner istedenfor opp for at utenlandske interesser skal kjøpe seg inn i norsk industri og overta eierskapet. Det kan komme til å skje i sjømatsektoren også, sier hun