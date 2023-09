Rederiet Hargun Havfiske fra Lepsøy sør for Bergen sikret seg fastrente på under 3 prosent når de inngikk kontrakt om bygging av ny «Hargun» for halvannet år siden. Det er reder Jonny Garvik glad for nå.

For torsdag kom nok en renteøkning fra Norges Bank. Styringsrenten er satt opp fra 4 til 4,25 prosent. De som trodde man kunne se langt etter neste økning, må tro om igjen: Norges Bank kommer med sterke signaler om nok en renteoppgang i desember.