Statsminister Jonas Gahr Støre hadde en årslønn på 1,8 millioner kroner i 2022. 12 toppledere i oppdrettsnæringen fikk mer enn han i lønn i løpet av fjoråret. Det viser en oversikt Fiskeribladets søsterpublikasjon Intrafish har laget gjennom å ta utgangspunkt i over 80 selskapers årsresultater for 2022.

Listen tar utgangspunkt i de privateide selskap. Lønnsoversikten viser at det er et godt stykke opp til børsgigantene, Mowis administrerende direktør tjener til sammenligning dobbelt så mye som de best betalte toppsjefene i det private.