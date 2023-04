Støttekomiteen for Vest-Sahara, Fellesrådet for Afrika og Naturvernforbundet har utarbeidet en rapport som offentliggjøres i dag. Den viser at 47 eldre og store norske fiskebåter, har endt opp i det rapporten kaller «tvilsomme» fiskerier utenfor kysten av Vest-Afrika. Rapporten er utarbeidet med støtte fra det statlige Direktoratet for utviklingssamarbeid, Norad. Utgangspunktet er Sjøfartsdirektoratets datasett i Skipsregisteret Nor over alle slettede fiskebåter, totalt 5600 fartøy. – Svært kontroversielle Omfanget av eksporterte fiskefartøy til Afrika er kartlagt gjennom å analysere data om 280 av de største fiskefartøyene som ble slettet fra det norske skipsregisteret siden 2000.

