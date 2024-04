Det går frem av en pressemelding fra selskapet torsdag.

TripleNine, som er blant de største fiskemelprodusentene i verden, omsatte for 4,39 milliarder norske kroner (2,78 milliarder danske kroner), hadde i fjor et resultat på 355,5 millioner kroner.

«Regnskapet for 2023 er det hittil beste», skriver den internasjonale produsentem av fiskemel og fiskeolje, som har hovedsete i Esbjerg i Danmark. Norske Koppernæs Protein AS, eid av Koppernæs AS, eier 100 prosent av aksjene i TripleNine Group AS.

Omsetningen steg fra 3,2 milliarder kr i 2022 til 4,39 milliarder kroner i 2023, en økning på 37,2 prosent.

Til sammenligning omsatte Pelagia, som også produserer fiskemel- og olje - i tillegg til produksjon av konsumfisk, for 13 milliarder kroner i fjor. På bunnlinjen ble resultatet 1027 millioner kroner, redusert fra 1160 millioner for 2022.

Stor etterpørsel

Resultat etter skatt endte på 355,5 millioner kroner i 2023, mot 295,4 millioner i 2022, som tilsvarer en økning på i overkant av 20 prosent.

– 2023 ble et godt år for våre aktiviteter på tvers av de land vi opererer i. Vår produksjonsvolum gikk opp på alle vår fabrikker samtidig som at prisene på det globale marked for fiskeolje og fiskemel økte. Det skyldes at utbudet på verdensmarkedet har falt, mens etterspørselen etter de viktige omega 3-fettsyrene fortsatt har vært høy, sier administrerende direktør Casper Andersen i en pressemelding.

TripleNine har produksjonsaktiviteter i Chile, Danmark og Norge. Selskapet vektlegger at Særlig i Chile og Norge er aktivitetsnivået steget markant.

Casper Andersen, administrerende direktør i TripleNine.

«Samtidig forble etterspørselen etter fiskemel og fiskeolje på et høyt nivå i et marked med fallende utbud - særlig innen for akvakulturindustrien, hvor en stor del av TripleNines produkter avsettes til blant annet lakseoppdrett i Norge», står det i meldingen.

Produksjon av fiskemel og fiskeolje krever forholdsvis store mengder energi. Selskapet har derfor investert, og skal investere mer, i flere tiltak som på kort og lang sikt skal redusere energiforbruket.

– Vi har i mange år hatt fokus på at redusere vår energiforbruk, da det utgjør en stor del av kostnadene våre. I de seneste år har vi satt ytterligere fart på omstillingen, da det er flere bunnlinjer å ta hensyn til. Vi ser svært positivt på det stigende fokus på bærekraft og ESG, fortsetter Andersen.

Lavere volum og markedspriser

Mens det mese gikk riktig vei for TripleNine i 2023, ser det annerledes ut i det inneværende år. Både volum og markedsprisen tegner til å bli lavere, og en av årsakene er Storbritannias forbud mot fangst av industrifisken tobis i store deler av den britiske del av Nordsjøen:

– 2024 tegner seg litt annerledes enn 2023, og det skyldes flere forhold. Dels er vi avhengige av verdensmarkedsprisen på fiskemel og fiskeolje, der har været historisk høye, men nok er svakt fallende i år, og dels er vi avhengige av fiskernes fangst av industrifisk som blant annet tobis. Her vet vi allerede nå at volumene blir en del lavere i 2024, og derfor kommer vi ikke til at nå helt samme rekordnivå på omsetning og inntjening som i 2023. Vores bransje er dog vant til en vis variation i markedet, og derfor fortsetter vi naturligvis vår langsiktige investeringer, sier Andersen.

Stella Holding i AS, der Astrid Koppernæs eier 100 prosent av aksjene, er største eier i Koppernæs AS, med en eierandel på 36,421 prosent.

Øvrige eiere i Koppernæs AS er; Caesar SAR K Invest (18,868 %) der Elisabeth S. Koppernæs er majoritetseier, Popcorn Invest AS (18,868 %) eid av Hans Peter Koppernæs, J.E Koppernæs Invest AS (10,383 %) der det er en rekke eiere. Resten av aksjene i Koppernæs AS er fordelt på øvrige aksjonærer (15,46 %).