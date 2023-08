Det er fisker John Magne Lindevik Salvesen som eier og driver Flekkerøy-rederiet Horisont 2, som nå er konkurs. Konkursen kom som følge av oppbud, altså at selskapets styre slo seg selv konkurs.

Rederiet driver den 33,18 meter lange båten «Horisont III», som har reke- og seikvoter.

Økte inntektene

Årsregnskapet for 2022 viser en god økning i driftsinntektene, men samtidig et årsresultat på nær fire millioner kroner i minus. I 2021 gikk selskapet i underkant av en million i minus, mens det var et lite overskudd i 2020.