Fiskeridirektoratet anmeldte Ocean Fresh Food for manglende fangstrapportering utenfor Den islamske republikken Mauritania utenfor Vest-Afrika i 2017. Ocean Fresh Food skal i rundt tre år ha unnlatt å rapportere fangst av hovedsakelig sardinella, men også makrell og hestemakrell utenfor Mauritania.

Gulating lagmannsrett har kommet frem til at tiltalte Ocean Fresh Food skal frifinnes fordi det ikke foreligger klar hjemmel for å ilegge straff for å ha unnlatt å rapportere fangst til Fiskeridirektoratet.

Ocean Fresh Food var tiltalt for ulovlig å ha latt være å rapportere omlasting av fisk fra fire fiskefartøy til fabrikkskipet «Ocean Fresh».