Reder Jøran Helde har fått inndragning av snøkrabbefangst på vel en halv million kroner, for å ha hatt for mange utlendinger som mannskap. Her er båten ved kai i Tromsø 3. februar i fjor da Sjøfartsdirektoratet besluttet å holde «Hunter» tilbake, etter at Havarikommisjonen kom med sikkerhetskritisk varsel om forholdene om bord. Foto: Mia Kanstad Kulseng