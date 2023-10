– Ringnotflåten betyr enormt mye for Austevoll. Vi har et levende og robust fiskeri med mange direkte sysselsatt i næringen, og i leverandørnæringen. Det er vanskelig å måle hvor stor leverandørnæringen er for fiskeri alene, kommunen er også veldig stor på oppdrett.

Men vi har alt fra notbøteri til nærbutikken, og alt i mellom, sier Morten Storebø (H), avtroppende ordfører i Austevoll til Fiskeribladet.

– Sørge for forutsigbarhet

Han har i åtte år vært ordfører i kommunen med flest ringnotrederier og båter i landet.