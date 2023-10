– Vi er glade for å kunne fortelle at Northern Lights Salmon AS har valgt å gå inn på eiersiden i nye GMV 2.0, sammen med Grovgaarden AS, skriver Grovfjord Mek. Versted (GMV) på sine hjemmesider.



Navnet og satsingen kunne eier og daglig leder Bård Meek-Hansen røpe allerede i juli i år.

– Jeg er for ung til pensjonere meg. Nå skal vi satse videre, sa han da.

Åtte båter

I sommer ble det kjent at verftet gikk konkurs da selskapet selv begjærte oppbud. Rundt 50 ansatte mistet jobben. Begrunnelsen selskapet ga for konkursen da var økte kostnader ved bygging av skip og båter, samt at kjør av varer og tjenester ble mye dyrere. Til slutt gikk det ikke rundt, fortalte eier Bård Meek-Hansen til Kystens Næringsliv da. Da hadde selskapet en gjeld på 58,7 millioner kroner.

– Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, slik at selskapet ikke er likvid. Det fremgår at gjelden er større enn verdien av eiendelene og selskapet er insuffisient. Selskapet er derfor insolvent og vilkårene for å ta begjæringen til følge er oppfylt, melder retten onsdag, ifølge iTromsø.



I 2021 omsatte selskapet for 261 millioner. Resultatet ble minus hele 21 millioner. Grovfjord gikk med minusresultatet også i 2017 og 2018. Kun årene 2019 og 2020 var det penger igjen på bunnlinjen.

Alle ansatte ble sikret pensjon og lønn ut av konkursen. Nå kan det bli retur til gamle lokaler for mange av de 50 ansatte.

50 jobbet ved verftet før konkursen. Ifølge Grovfjord Mek. Verksted har mange signalisert at de vil komme tilbake. Foto: GMV

Stor kunde inn som eier

– Vi er også glade for at mange flinke ansatte har signalisert at de vil komme tilbake til GMV nå som grunnlaget for ny drift er på plass, skriver selskapet.

North Light Salmon blir trukket frem som en av verftet i Troms sine største kunder. I perioden 1999-2022 er det levert åtte båter til dem.

– Vår første oppdrettsbåt Aud Margrethe ble levert til dem, pluss at de testet ut prototypen GMV Zero (verdens første rene batterielektriske fartøy) for oss i nærmere 1,5 år. For et verft som oss er det utrolig viktig å ha gode og krevende kunder i nærområdet, som tør å satse på nye fartøystyper, skriver verftet.

– Med hodet og hjertet

Ifølge verftet vil det nye selskapet spisse satsingen sin mot oppdrettsnæringern. Verftet har fått en finansiell løsning sammen med DNB i Svolvær selskapet er fornøyd med, og fått med tidligere banksjef Jann Arne Bardo inn i styret.

– Vi er også glade for at mange flinke ansatte har signalisert at de vil komme tilbake til GMV nå som grunnlaget for ny drift er på plass. Vi føler oss veldig trygg på at GMV2.0, med nye eiere og våre dyktige båtbyggere, har en framtid i næringen, og ser frem til å samarbeide videre med både eksisterende og nye kunder, skriver verftet.

Også Northern Lights Salmon omtaler grepet som nå er tatt på sine Facebook-sider:

– Dette er en investering vi gjør med hodet og hjertet. Vi har fulgt selskapet helt fra vi fikk bygd vår første katamaran hos GMV tilbake i 1998, skriver selskapet.