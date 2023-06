Oddvar Nes AS kjøper 55 prosent av aksjene i Hekkingen Fiskeriselskap AS. Det skriver styreleder i Hekkingen, Hans Henriksen, i en pressemelding.

Cirka 30 millioner

Hekkingen Fiskeriselskap AS eier og driver blant annet fartøyene «Leif Helge» på 27,5 meter, samt «Senjatind» på 15 meter. Fartøyene har kvoter på torsk, hyse og sei, og omsetter for cirka 30 millioner kroner. Rederiet sysselsetter ti årsverk.

Ole-Martin Lund Andreassen, styreleder i Oddvar Nes AS. Foto: SANDS

Oddvar Nes AS eier og driver kystsnurperne «Trondskjær» og «Lise Beate».

De to selskapene holder begge til i Botnhamn på Senja.

– Vi deler en målsetting om i fellesskap å bidra til bærekraftig vekst og lønnsomhet i Hekkingen Fiskeriselskap AS. Hekkingen Holding AS vil fortsatt bidra med sine sterke operative kunnskaper og ressurser, mens Oddvar Nes AS på sin side tilfører strategisk og forretningsmessig kompetanse», uttaler Ole-Martin Lund Andreassen, styreleder i Oddvar Nes AS.

– Styrket

Selskapene har en plan om å oppnå videre vekst og god lønnsomhet ved bedre kvoteutnyttelse, godt kvotegrunnlag og effektiv drift. Alt innenfor en miljø- og samfunnsmessig bærekraftig ramme.

– Hekkingen Fiskeriselskap AS får med dette styrket sitt lokale, langsiktige eierskap, som har stor tro på en fortsatt positiv utvikling i næringen.

Videre står det at samarbeidet viser at det er vilje til å ta langsiktige posisjoner i næringa og bidrar til å befeste Senja som landets ledende sjømatkommune.